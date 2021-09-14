В Татарстане задержан подозреваемый в мошенничестве против пенсионеров

Аферист обещал помочь родственникам жителей Казани, "совершившим преступление".

Полицейские Татарстана задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилых граждан. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Оперативники установили, что фигурант расследования обладал телефонной базой клиентов. При помощи ее злоумышленник уведомлял потенциальных жертв о том, что их родственники якобы совершили преступление или стали виновниками ДТП. Он предлагал заплатить крупную сумму денег, чтобы помочь "нарушителям" избежать неприятных последствий.

Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из МВД по региону задержан подозреваемый в мошеннических действиях в отношении пенсионеров. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

После того, как обманутые пенсионеры переводили деньги на банковские карты подозреваемого, аферист обналичивал их. В общей сложности сумма ущерба от действий преступника составила 2,7 млн рублей. Он нанес вред 11 жителям Казани. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Злоумышленник находится под арестом. Сейчас полиция проверяет его причастность к аналогичным преступлениям на территории Пермского края.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России