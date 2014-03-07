Сотрудники ГИБДД выписали 10 административных штрафов.

В Кемерове привлекли к ответственности участников перекрывшего дорогу свадебного кортежа. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов России. Во время мониторинга публикаций СМИ и соцсетей представители закона выявили инцидент, на котором группа молодых людей нарушила правила ПДД, находясь за рулем транспортных средств. Автомобили двигались по проспекту Ленина, но перекрыли проезжую часть, чтобы сделать несколько снимков. Пассажиры высунулись наружу из салонов машин во время фотосессии. В МВД уточнили, что такими действиями участники движения рисковали собственной безопасностью и создали помехи для остальных водителей.

В общей сложности Госавтоинспекторы выписали 10 административных протоколов в отношении трех человек. В списке нарушенных законов оказалось нарушение ПДД, управление неисправным автомобилем, нарушение требований транспортного страхования, правил использования ремней безопасности и т.д. Виновным определены штрафы.

В Домодедово задержан подозреваемый, угрожавший подростку ножом.

Фото и видео: официальный сайт МВД России