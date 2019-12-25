В Домодедово задержан подозреваемый, угрожавший подростку ножом

Мальчик смог сбежать от мужчины с холодным оружием.

Полицейские в подмосковном городе Домодедово задержали молодого человека, угрожавшего подростку ножом. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Подозреваемым стал 20-летний представитель одной из республик в Средней Азии. Его обвиняют в угрозе убийством по отношению к подозреваемому и вандализме.

Представители закона установили, что злоумышленник вошел в подъезд жилого здания, в котором взломал почтовые ящики и разбросал все письма.В этот момент мимо проходил 16-летний мальчик, который сделал замечание вандалу. В ответ нарушитель достал холодное оружие и пригрозил подростку расправой. Однако юноша смог сбежать и вызвать полицию. Преступник был задержан по горячим следам. Во время досмотра оперативники изъяли у мужчины нож.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дело по статье 119 и 214 УК РФ. Мужчина находится под стражей.

Иркутский дрифтер погиб во время бегства от полиции.

Фото и видео: официальный сайт МВД