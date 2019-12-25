Иркутский дрифтер погиб во время бегства от полиции

Молодой человек неделю пропадал без вести.

Иркутский дрифтер на Toyota Premio погиб во время бегства от полиции. Трагедия произошла с 24-летним местным жителем на Академическом мосту. Водитель на большой скорости пытался скрыться от патруля правоохранительных органов, но врезался в подметально-уборочную технику. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ.

Известно, что жертва аварии никогда не имел водительских прав. Его автомобиль не зарегистрирован ни в одном подразделении ГИБДД. В момент столкновения с техников мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. В местных СМИ установили, что около недели погибший считался пропавшим без вести. В отделение МВД обратилась его мать. Днем 5 сентября она рассказала, что сын ушел из дома в поселке Маркова и исчез. Журналисты из IRK.ru установили, что местный житель периодически отправлял матери смс, что с ним все в порядке. Однако женщина сомневалась в том, что именно сын отправляет эти сообщения.

Известно, что перед гибелью водитель дрифтовал возле торгового центра "Яркомолл". Девять раз сотрудникам полиции по громкоговорителю пришлось повторить просьбу остановит машину. Ни на одно требование молодой человек не среагировал.

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Фото: Piter.tv