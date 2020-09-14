На Приморском проспекте в ДТП мотоциклист сломал ноги

На Приморском проспекте возле дома № 46 столкнулись мотоцикл и легковушка. В результате случившегося байкер пострадал. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в субботу, 11 сентября, примерно в 13:06. 24-летний водитель мотоцикла попал в больницу № 40. Врачи диагностировали у него переломы обеих ног и многочисленные ушибы.
Информация о состоянии водителя "Мерседеса" уточняется. Выясняются обстоятельства аварии.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского каршеринг попал в ДТП, убегая от погони.
Фото: Piter.tv
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