На Приморском проспекте в ДТП мотоциклист сломал ноги

Молодого человека госпитализировали в больницу № 40.

На Приморском проспекте возле дома № 46 столкнулись мотоцикл и легковушка. В результате случившегося байкер пострадал. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в субботу, 11 сентября, примерно в 13:06. 24-летний водитель мотоцикла попал в больницу № 40. Врачи диагностировали у него переломы обеих ног и многочисленные ушибы.

Информация о состоянии водителя "Мерседеса" уточняется. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на перекрестке проспектов Культуры и Луначарского каршеринг попал в ДТП, убегая от погони.

Фото: Piter.tv