  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:18
154
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестке проспектов Культуры и Луначарского каршеринг попал в ДТП, убегая от погони

0 0

В комментариях очевидцы отмечают, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня, 11 сентября, в Калининском районе Петербурга полицейские преследовали каршеринговый автомобиль. Погоня закончилась большой аварией. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Нарушитель хотел проскочить на красный свет перекресток Луначарского и Культуры, но влетел в два автомобиля такси. 

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются подробности ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Кола" до сих пор перекрыто движение из-за развалившейся на дороге фуры.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп на луначарского и культуры, каршеринг убегал от погони, пьяный водитель
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии