На перекрестке проспектов Культуры и Луначарского каршеринг попал в ДТП, убегая от погони

В комментариях очевидцы отмечают, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня, 11 сентября, в Калининском районе Петербурга полицейские преследовали каршеринговый автомобиль. Погоня закончилась большой аварией. Об этом сообщили свидетели случившегося в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Нарушитель хотел проскочить на красный свет перекресток Луначарского и Культуры, но влетел в два автомобиля такси.

Информация о пострадавших уточняется. Выясняются подробности ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Кола" до сих пор перекрыто движение из-за развалившейся на дороге фуры.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург