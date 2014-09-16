На трассе "Кола" до сих пор перекрыто движение из-за развалившейся на дороге фуры

Со вчерашнего вечера устраняют последствия ДТП на трассе Р-21.

На трассе "Кола" продолжают устранять последствия аварии, случившейся 10 сентября примерно в 23:30. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Информацию подтвердили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительным данным, в пятницу вечером водитель фуры не справился с управлением, у бензовоза лопнуло колесо, из-за чего машину повело в сторону. Ударившись об деревья, автомобиль перевернулся, в результате чего разлилось топливо. Водитель не пострадал. Но движение на дороге в обе стороны пришлось остановить.

Уже ночью на дороге открыли по одной полосе в каждом направлении. В семь утра аварийщики начали ликвидировать последствия ДТП. Специалисты уже подняли фуру. Теперь им предстоит решить проблему с топливом.

На данный момент время завершения работ неизвестно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 10 сентября произошли три серьезных ДТП с мотоциклистами.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург