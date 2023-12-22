Подростки стреляли в трёхлетнего петербуржца из игрушечного пистолета в автобусе

Мать ребенка просит полицейских привлечь хулиганов к ответственности.

К петербургским полицейским обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что неизвестные подростки целились и стреляли в её трёхлетнего сына из игрушечного пистолета. Как стало известно Piter.TV, накануне вечером горожанка ехала в троллейбусе № 41 на Петергофском шоссе в Петербурге. В это время в салоне также находились двое подростков лет 12-ти на вид. В какой-то момент один из них выстрелил в сторону женщины и мальчика, но промахнулся.

Водитель, увидев инцидент, сделал школьникам замечание и попросил выйти из салона. Женщина с ребёнком доехала до Ленинского проспекта. Там она снова увидела подростков, которые опять выстрелили в сторону её сына. Водитель вышел на улицу, чтобы вновь отчитать дебоширов, но те убежали.

Горожанка просит полицейских привлечь хулиганов к ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина пытался спуститься в магазин по простыням и упал с 4 этажа.

Фото: Piter.TV