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Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посаде
Сегодня, 12:30
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Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посаде

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Глава Подмосковья встал на сторону жителей Бужаниново.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал распоряжение закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе. Ранее с таким требованием выступили местные власти, ориентируясь на желание жителей Бужаниново. Активисты недовольны поведением иностранцев после гибели пенсионерки. В преступлении подозреваются рабочие, прибывшие в РФ из-за границы.

Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие будет закрыто сегодня. Если жители настроены против - ему там не место. 

Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник считает, что не следует ставить под угрозу безопасность населения, поэтому все места, которые вызывают тревогу у жителей, следует проверять правоохранительными органами. Воробьев заметил, что все нарушители законодательства РФ понесут наказание. При этом глава региона напомнил, что в область регулярно приезжают иностранцы, большинство из которых честно и добросовестно трудится и зарабатывает себе на хлеб.

Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой.

Фото и видео: Telegram / Mash, Фото: Instagram / my_tokarev

Теги: андрей воробьев, бужаниново, мигранты, общежитие, подмосковье, сергиев-посад
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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