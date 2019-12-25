Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посаде

Глава Подмосковья встал на сторону жителей Бужаниново.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал распоряжение закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе. Ранее с таким требованием выступили местные власти, ориентируясь на желание жителей Бужаниново. Активисты недовольны поведением иностранцев после гибели пенсионерки. В преступлении подозреваются рабочие, прибывшие в РФ из-за границы.

Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие будет закрыто сегодня. Если жители настроены против - ему там не место. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник считает, что не следует ставить под угрозу безопасность населения, поэтому все места, которые вызывают тревогу у жителей, следует проверять правоохранительными органами. Воробьев заметил, что все нарушители законодательства РФ понесут наказание. При этом глава региона напомнил, что в область регулярно приезжают иностранцы, большинство из которых честно и добросовестно трудится и зарабатывает себе на хлеб.

Власти потребуют закрыть общежитие после ЧП с убитой пенсионеркой.

Фото и видео: Telegram / Mash, Фото: Instagram / my_tokarev