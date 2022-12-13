Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в сотрудника ОМОНа в Петербурге

Злоумышленника задержали. Им оказался 50-летний уроженец Самарканда.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника ОМОН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 24 февраля, около входа на станцию "Гостиный двор" вооруженный иностранец ранил правоохранителя, когда тот пытался его остановить. Пострадавшего доставили в больницу. Пациент находится в тяжелом состоянии, ему сделали операцию.

Злоумышленника задержали. Им оказался 50-летний уроженец Самарканда. Подозреваемый признался, что стрелять в омоновца он не хотел. В его планах было поджечь коктейлем Молотова машину силовиков.

В настоящий момент выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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Фото: Telegram / Следком