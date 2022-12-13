Мужчина, стрелявший в омоновца, признался, что хотел повредить машину силовиков

н планировал бросить в машину правоохранителей коктейль Молотова.

Стрелявший в омоновца иностранец Тигран Хачикян признался, что хотел повредить машину силовиков. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Задержанный мужчина рассказал, что в сотрудника ОМОН он не хотел стрелять. Злоумышленник планировал бросить в машину правоохранителей коктейль Молотова.

В сотрудника полиции я стрелять не собирался, я собирался стрелять по КУНГам и кинуть туда коктейль, в КУНГ, чтобы загорелся КУНГ. Тигран Хачикян, подозреваемый в нападении на омоновца

Добавим, что пострадавший попал в больницу. Ему сделали операцию. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее на Piter.tv: около входа на станцию "Гостиный двор" мужчина стрелял в сотрудника ОМОНа.

Фото: Телеграм / Shot