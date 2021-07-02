Байден заявил об отсутствии понимания причин крушения дома во Флориде

Американский лидер прибыл в город Серфсайд, где 24 июня произошла трагедия.

Американский президент Джо Байден заявил об отсутствии понимания причин крушения 12-этажного жилого дома во Флориде. Такое заявление политик сделал во время своей рабочей поездки в Майами. Глава Белого дома посетил городок Серфсайд, в котором 24 июня произошла трагедия. До настоящего момента спасатели смогли извлечь из-под конструкций тела только 18 человек. Судьба 145 людей остается неизвестной.

У нас нет какого-то четкого понимания причин произошедшего...Я думаю, они настроены очень реалистично, но это не означает, что мы должны остановиться. Мы должны продолжать работы по поиску тел. Джо Байден, президент США

Известно, что перед общением с журналистами президент встретился с семьями пострадавших и погибших. Байден заметил, что вокруг трагедии ходят разные версии произошедшего, в том числе, они поступают и от родственников жертв. Глава страны напомнил, что шансы найти людей живыми под завалами тают с каждым днем, но родственники хотят как минимум вернуть тела, чтобы их захоронить. На данный момент поисковые работы приостановлены из-за опасности обрушения уцелевшей части здания.

CNN: во Флориде семьи части пропавших при обрушении дома отказались от встречи с Байденом.

Фото и видео: Белый дом