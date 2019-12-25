CNN: во Флориде семьи части пропавших при обрушении дома отказались от встречи с Байденом

Часть родственников пропавших без вести отказалась встречаться с президентом США.

CNN: во Флориде семьи части пропавших при обрушении дома отказались от встречи с американским президентом Джо Байденом. Журналисты на сайте уточнили, что родственники пропавших с 24 июня людей не захотели встретиться с главой Белого дома, который посещает город Серфсайд с рабочим визитом.

В публикации приводятся слова нескольких человек, чьи близкие пострадали от обрушения 12-этажного здания. Американец по имени Эйви Коэн, заметил, что ему неинтересно говорить с Байденом. Мужчина так и не знает о судьбе отца и дяди, которых спасатели пока что не нашли под завалами.

Еще одна женщина, муж и сын которой по-прежнему не найдены, полагает, что приезд президента Байдена в Серфсайд может помешать поискам выживших. Она попросила журналистов передать политику, чтобы тот поскорее отсюда уехал.

Напомним, что Джо Байден и его супруга Джилл в четверг встретились с родственниками пострадавших и пропавших из-за обрушения здания во Флориде. Мероприятие длилось чуть менее трех часов. На нем присутствовали около 20 человек.

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 18.

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