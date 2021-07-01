Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 18

Спасатели нашли тела двух детей.

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 18. Известно, что двое погибших являются несовершеннолетними. Это дети четырех и десяти лет. Об этом во время брифинга журналистам сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава. Чиновница заметила, что власти пытаются установить местонахождение еще 145 человек.

С последнего брифинга, к сожалению, мы нашли тела еще двух погибших. Число погибших составляет 18. Даниэлла-Ливайн Кава, глава округа Майами-Дейд

Согласно информации от американского Национального центра по наблюдению за ураганами, в регионе возможно формирование тропического шторма. В ближайшее время погодные условия не скажутся на поисковой операции. Также в округе считают, что слишком рано говорить о том, помешает ли стихия проведению операции в городе Серфсайд на следующей неделе.

Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 12.

Видео: YouTube / Bloomberg Quicktake: Now