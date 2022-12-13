Байден заявил об отказе Вашингтона поставлять Киеву истребители F-16

Глава США отметил, что поставок для ВСУ самолетов не будет.

Американский президент Джо Байден во время общения с местными журналистами заявил о том, что власти США не станут предавать украинским властям истребители F-16 собственного производства. Соответствующее заявление сделали представители пресс-пула Белого дома в Вашингтоне. На вопрос одного из корреспондентов о том, намерена ли администрация предоставить в качестве военной помощи киевскому режиму боевые самолеты для обороны, политик ответил прямо: "нет". Однако ранее чиновник из Пентагона не исключили подобной возможности. Ранее стало известно о том, что польские власти отказались передавать ВСУ несогласованную с руководством Североатлантического альянса и стран-участниц НАТО истребители F-16.

США не занимаются организацией поездки Байдена в Европу в связи с годовщиной СВО.

Фото и видео: YouTube / The Independent