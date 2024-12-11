Глава США указал на опасность нахождения у власти в стране богатых людей.

Действующий глава американской администрации Джо Байден считает, что в стране зарождается олигархия, угрожающая демократическому развитию в США. Соответствуюшее заявление глава государства, уходящий с должности после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своем прощальном телеобращении к согражданам.

Олигархия зарождается в сегодняшней Америке, ее огромное богатство, власть и влияние угрожают нашей демократии, нашим базовым правам и свободам, возможности успеха каждого человека. Последствия этого ощущаются в каждом уголке Америки. Джо Байден, глава США

Иностранный политик заметил, что что его всерьез беспокоит опасная концентрация власти, которая находится в руках очень небольшого количества ультрабогатых людей. Также глава государства озабочен вопросом потенциального злоупотребления властьюс их стороны.

Байден: Америке угрожает "технически-промышленный комплекс".

Фото и видео: YouTube / Defense Now