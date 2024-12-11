Байден: Америке угрожает "технически-промышленный комплекс"

Глава США напомнил об угрозе, о которой упоминал еще Дуайт Эйзенхауэр.

Американский президент Джо Байден утверждает, что США грозит "технически-промышленный комплекс". Соответствующее заявление глава государства, уходящий с должности после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своем прощальном телеобращении к согражданам. Иностранный политик вспомнил слова 34-го президента страны Дуайта Эйзенхауэра. По словам действующего главы США, ранее его предшественник говорил об опасности военно-промышленного комплекса и указывал на потенциал "для катастрофического роста неуместной мощи".

Шесть десятилетий спустя я в равной степени обеспокоен потенциалом роста технически-промышленного комплекса, который также может представлять настоящую угрозу для нашей страны. Джо Байден, глава США

Политик-демократ также обратил внимание общественности на "дробление свободной прессы". Джо Байден добавил, что американцы оказываются погребены под лавиной дезинформации, которая помогает нарушителя злоупотреблять властью. Также политик указал на существующие риски из-за развития искусственного интеллекта и отсутствием защитных механизмов от него.

Байден утверждает, что заложил основу для оказания Трампом помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now