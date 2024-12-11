Байден утверждает, что заложил основу для оказания Трампом помощи Украине

Глава США рассказал о "козырных картах" в руках Белого дома.

Американская администрация при президенте Джо Байдене якобы заложила основу для того, чтобы избранный президент-республиканец Дональд Трамп продолжал оказывать Украине помощь в будущем. Соответствующее заявление глава государства, уходящий с высшего государственного поста после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своей прощальной речи в Вашингтоне. Иностранный политик отметил, что коллективный Запад не может бросить Украину на произвол, так как им предстоит еще многое сделать. Упоминая рабочую поездку в Киев, Джо Байден напомнил СМИ о том, что является единственным главнокомандующим США, который посетил зону боевых действий, не контролируемую американскими войсками.

Украина по-прежнему остается свободной, независимой страной с потенциалом светлого будущего, и мы заложили основу для следующей администрации, чтобы она могла защитить светлое будущее украинского народа. Джо Байден, глава США

Байден заявил, что США за четыре года вложили в ВПК рекордные $1,3 трлн.

Фото и видео: YouTube / Defense Now