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Байден заявил, что США за четыре года вложили в ВПК рекордные $1,3 трлн

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Лидер Белого дома указал на экономические преимущества США.

Американский президент Джо Байден заявил, что США за четыре года вложили в собственный военно-промышленный комплекс рекордные 1,3 триллиона долларов. Соответствующее заявление глава государства, уходящий с высшего государственного поста после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своей прощальной речи в Вашингтоне. Иностранный политик отметил, что показатель превышает суммы, которые фиксировались в любой четырехлетний период во времена холодной войны.

Мы также значительно усилили нашу военно-промышленную базу, инвестировав почти $1,3 трлн в закупки, а также исследования и разработки.

Джо Байден, глава США

Байден: США стремились избежать войны между двумя ядерными державами.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, впк, джо байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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