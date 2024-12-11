Лидер Белого дома указал на экономические преимущества США.

Американский президент Джо Байден заявил, что США за четыре года вложили в собственный военно-промышленный комплекс рекордные 1,3 триллиона долларов. Соответствующее заявление глава государства, уходящий с высшего государственного поста после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своей прощальной речи в Вашингтоне. Иностранный политик отметил, что показатель превышает суммы, которые фиксировались в любой четырехлетний период во времена холодной войны.

Мы также значительно усилили нашу военно-промышленную базу, инвестировав почти $1,3 трлн в закупки, а также исследования и разработки. Джо Байден, глава США

Байден: США стремились избежать войны между двумя ядерными державами.

Фото и видео: YouTube / Defense Now