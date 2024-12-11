Байден: США стремились избежать войны между двумя ядерными державами

Глава США рассказал о своих успехах в повышении роли страны на геополитической арене.

Американский президент Джо Байден заявил, что США стремились избежать войны между двумя ядерными державами. Соответствующее заявление глава государства, уходящий с высшего государственного поста после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своей прощальной речи в Вашингтоне. Мероприятие состоялось в Госдепе. Иностранный политик отметил, что в самом начале регионального кризиса на Украине власти США также хотели сплотить мир и защитить киевский режим.

У меня было две задачи: одна - сплотить мир и защитить Украину, другая - избежать войны между двумя ядерными державами. Сегодня мы сделали и то, и другое. Джо Байден, глава США

Байден заявил, что США сейчас не воюют.

Фото и видео: YouTube / Defense Now