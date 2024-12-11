Глава США оценил геополитические события на планете.

Американский президент Джо Байден заявил, что США сейчас не воюют на мировой арене. Соответствующее заявление глава государства, уходящий с высшего государственного поста после инаугурации избранного лидера Белого дома Дональда Трампа, сделал в своей прощальной речи в Вашингтоне. Иностранный политик отметил, что своему преемнику оставляет на руках "козырные тузы". Глава страны выразил надежду на то, что сменщики смогут продолжать стратегию по сплачиванию международных союзников для противодействия России и Китаю.

США следует в полной мере воспользоваться дипломатическими и геополитическими благоприятными возможностями, которые мы создали. Продолжать сближать страны, чтобы справляться с вызовами, которые исходят от Китая... Джо Байден, глава США

С точки зрения Джо Байдена, для стабилизации и интеграции ситуации на Ближнем Востоке Трампу придется заниматься прежде всего борьбой с террористической группировкой "Исламское государство", запрещенной на территории России, а также не допустить появления у иранских властей ядерного арсенала.

Байден заявил, что обсуждается возможность помилования критиковавших Трампа лиц.

Фото и видео: YouTube / Defense Now