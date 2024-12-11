Байден заявил, что обсуждается возможность помилования критиковавших Трампа лиц

Глава США указал на опасность для ряда американцев после прихода к власти президента-республиканца.

Действующий американский президент Джо Байден еще не принял окончательное решение о помиловании в предварительном порядке нескольких лиц, которые ранее критиковали избранного лидера-республиканца Дональда Трампа. В текущий момент такая возможность обсуждается. Соответствующее заявление лидер Белого дома, уходящий с должности после инаугурации Дональда Трампа, сделал в ходе брифинга с местными СМИ в Вашингтоне. Иностранный политик добавил, что проблема связана с определенными формулировками и ожиданиями относительно того, что предпримет его преемник на высшем государственном посту.

Мысль о том, что он накажет людей, которые не соглашаются с тем, каким, по его мнению, должен быть политический курс <...>, возмутительна. Обсуждение, касающееся некоторых людей, все еще продолжается, но решения нет. Джо Байден, глава США

Напомним, что в интервью журналистам газеты USA Today Джо Байден допустил, что помилует превентивно людей, в отношении которых Дональд Трамп угрожал начать уголовные разбирательства. Речь идет о республиканке Лиз Чейни, представлявшая ранее штат Вайоминг в Палате представителей Конгресса, а также бывшего руководителя Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Ранее эти лица выступали с жесткой критикой в отношении Дональда Трампа.

Себя самого? За что мне себя помиловать?" "Я не думал о том, чтобы помиловать самого себя. Я не сделал ничего плохого. Джо Байден, глава США

Байден заявил, что не старался санкциями дать Трампу рычаг воздействия на РФ.

Фото и видео: YouTube / The White House