Глава США напомнил о необходимости обеспечить Украине позицию силы.

Американский президент Джо Байден заявил, что не старался введенными санкциями в отношении Москвы дать своему преемнику Дональду Трампу серьезный рычаг воздействия на российское руководство. Соответствующее заявление лидер Белого дома, уходящий с должности после инаугурации Дональда Трампа, сделал в ходе брифинга с местными СМИ в Вашингтоне. Иностранный политик добавил, что законодатели страны планируют продолжать предоставлять армии киевского режима военные пакеты. Таким образом спикер отреагировал на слова журналистов о том, являются ли новые ограничения и запреты в отношении российского ТЭК еще одним рычагом давления.

По правде говоря, нет.... Я решил сделать все, что в моих силах и полномочиях, чтобы дать Украине все преимущества, которые она может иметь, чтобы быть в состоянии поддерживать независимую Украину". Джо Байден, глава США

Лидер Белого дома в очередной раз заявил, что Конгресс США хочет продолжать предоставлять вооружения Киеву. Речь идет как о демократах, так и республиканцах из Капитолия. Сейчас Джо Байден полагает, что эти законодатели выступят против и не будут соглашаться с действиями Дональда Трампа в том случае, если глава государства сократит финансирование для украинских партнеров.

Байден: отказ Meta* (признана на территории России террористической и экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) от проверки фактов противоречит американскому правосудию.

Фото и видео: YouTube / The White House