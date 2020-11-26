Политик выступил с общением перед Днем Благодарения.

Джо Байден заявил о войне с коронавирусом. Об этом кандидат в президенты США от демократической партии рассказал в телеобращении к нации накануне Дня Благодарения. Слова политики приводят местные журналисты с NBC News. По мнению спикера, американцев в 2020 году ждет "тяжелая и долгая зима".

Мы воюем с вирусом, а не друг с другом...жизнь вернется в привычное русло Джо Байден, американский политик

Демократ призвал не расценивать его заявления о распространении коронавируса по стране или производстве вакцины как политические. Он уточнил, что население страны получит прививки от COVID-19 уже в декабре текущего года. По словам Байдена, Белый дом должен разработать план распределения препаратов, чтобы все американцы могли пройти через процедуру вакцинирования как можно раньше.

Ранее Джо Байден рассказал о планах на первые 100 дней своего правления в США. Политик пообещал оказать незамедлительную помощь властям штатов, которые особенно оказались затронуты эпидемией.

Верховный суд Невады признал Байдена победителем выборов в штате.

Видео: Youtube/CNBC Television