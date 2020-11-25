Верховный суд Невады признал Байдена победителем выборов в штате

Байден первым в истории США получил 80 миллионов голосов на выборах президента.

Верховный суд Невады признал кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов в штате. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что ВС Невады утвердил победу Байдена совместно с офисом секретаря штата. По данным издания, за Байдена проголосовало 50% избирателей, за Дональда Трампа — 47,7%. Кандидат от демократов оторвался от республиканца на 33,5 тысячи голосов.

Ранее мы писали, что Байден первым в истории США получил 80 миллионов голосов на выборах президента. NBC сообщает, что за демократа Байдена проголосовали 80 миллионов 20 тысяч американцев. За республиканца Дональда Трампа - 73 миллиона 886 тысяч голосов. Таким образом, Байден может рассчитывать на 306 голосов выборщиков, Трамп — на 232.

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