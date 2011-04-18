Глава США оценил военную поддержку для ВСУ.

Первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Соответствующее заявление лидер Белого дома Джо байден сделал в ходе двусторонней встречи в столице США с украинским президентом Владимиром Зеленским.

На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину. Джо Байден, президент США

Напомним,что власти в Вашингтоне обещали поставить киевскому режиму 31 боевую единицу Abrams. По данным западных СМИ, в первую партию для Вооруженных сил Украины войдут только десять машин. В начале сентября 2023 года Пентагон официально объявил общественности о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Дополнительно оборонное ведомство анонсировало, что эти боеголовки поставят к моменту отправки танков Abrams.

Байден грубо повел себя на встрече с да Силвой.

Фото и видео: Белый дом