Байден грубо повел себя на встрече с да Силвой

Американский президент Джо Байден повел себя странным образом, не пожав руку своему бразильскому коллеге Луиса Инасиу Лула да Силву. Соответствующий инцидент зафиксировал видеокамерами иностранных журналистов во время официального мероприятия, организованного в Нью-Йорке. В СМИ отметили, что выступление главы государства, посвященного правам рабочих, сопровождалось многочисленными казусами. В частности, лидер Белого дома, когда поднимался на сцену, задел бразильский национальный флаг, а затем запутался в словах. Уходя со сцены политик пожал руку лишь главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, но не дал руки Силве, развернувшись к иностранному гостю спиной.
Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине.
Фото и видео: YouTube / GBNews
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