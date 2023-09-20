Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине

Глава США выступил на ГА ООН в Нью-Йорке.

Американский президент Джо Байден, ранее утвердивший многомиллиардные поставки оружия на Украину, заявил о тои, что Россия стоит на пути к миру. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проводимой в Нью-Йорке. Иностранный политик заметил, что в том случае, если Всемирная организация допустит раздели украинской территории сегодня, то уже завтра не сможет обеспечить независимость любой другой страны.

Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир - капитуляция Украины... Вот почему США вместе с нашими союзниками и партнерами по всему миру будут продолжать поддерживать храбрый народ Украины, защищающий свои суверенитет и территориальную целостность, а также свою свободу Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома добавил, что глобальному сообществу необходимо противостоять "неприкрытой агрессии сегодня, чтобы сдержать потенциальных агрессоров завтра".

Байден в 2021 году сказал Путину, что Китай не уважает Россию.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций