Байден в 2021 году сказал Путину, что Китай не уважает Россию

Глава США напомнил о своих контактах с лидером России.

Американский президент Джо Байден публично рассказал о том, как заявил российскому лидеру Владимиру Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года о том, что Китай якобы не уважает Россию. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе выступления в штате Мэриленд с речью, посвященной экономическим вопросам. Политик вспомнил историю о том, как в Берне обсуждал "стратегическую доктрину, недопущение размещения ядерного оружия в космосе" вместе с коллегой из Москвы, которого знает уже на протяжении 25 лет.

Я сказал: "Я не ожидаю, что вы привлечете Китай, <...>, ваша тундра тает в Заполярье, метан выходит наружу, у вас много проблем, и Китай вас не очень уважает. Джо Байден, президент США

По словам Джо Байдена, российский президент ответил ему, что с неохотой говорит" в связи с тем, что Вашингтон ждет от Москвы привлечения Пекина к переговорам . Далее глава РФ якобы предложил американцу говорить о том, что США "являются самой уникальной страной в мире".

Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое.

Фото и видео: Белый дом