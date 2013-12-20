Он обратился за помощью персонала.

Президент США Джо Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое. Трансляцию выступления американского лидера вел Forbes Breaking News

Байден прервал выступление, объяснив это тем, что "следует своем порядку". Президент начал перебирать заготовленные к пресс-конференции шпаргалки, чтобы разобраться, кто еще ему должен был задать вопросы. Он обратился за помощью персонала.

Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов. Джо Бйден, президент США

Ранее мы сообщали, что Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20.

Видео: YouTube / Forbes Breaking News