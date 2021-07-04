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Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20

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Американский лидер пытался исправить свою ошибку, однако не смог этого сделать и со второго раза.

Президент США Джо Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20 в Нью-Дели. Фрагмент из выступления американского лидера опубликовали в YouTube.

В своей речи Байден хотел поблагодарить премьер-министра Индии Нарендру Монди и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Президент США произнес "Мухам бин Салама", а затем пытался исправить свою ошибку, однако не смог этого сделать и со второго раза.

Ранее мы сообщали, что Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине.

Видео: YouTube / GOP War Room

Теги: джо байден, имя, президент сша, принц, саммит g20
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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