Американский лидер пытался исправить свою ошибку, однако не смог этого сделать и со второго раза.

Президент США Джо Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20 в Нью-Дели. Фрагмент из выступления американского лидера опубликовали в YouTube.

В своей речи Байден хотел поблагодарить премьер-министра Индии Нарендру Монди и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Президент США произнес "Мухам бин Салама", а затем пытался исправить свою ошибку, однако не смог этого сделать и со второго раза.

Ранее мы сообщали, что Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине.

Видео: YouTube / GOP War Room