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Байден на первой сессии саммита G20 хочет поговорить о конфликте на Украине

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Эксперт из США оценил планы главы страны в Индии.

Американский президент Джо Байден на предстоящей первой сессии рамках на территории индийского города Нью-Дели саммита G20 ("Большой двадцатки") планирует говорить об украинском кризисе и влияния этого регионального конфликта на другие государства. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в иностранной поездке сделал заместитель советника лидера Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.   В Белом доме добавили, что власти в Вашингтоне продолжают верить в формат G20 и считают, что это собрание стран может работать на благо населению всех стран-участниц "двадцатки" и за ее пределами.

Президент Байден воспользуется этой сессией, чтобы подчеркнуть, как война России на Украине вредит многим странам в том зале и их соседям.

Джон Файнер, сотрудник Белого дома

Белый дом прокомментировал возможность упоминания Украины в коммюнике G20.

Фото и видео: YouTube / The White House

Теги: белый дом, джо байден, джон файнер, саммит g20
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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