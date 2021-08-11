Белый дом прокомментировал возможность упоминания Украины в коммюнике G20

Джон Файнер сравнил саммит G20 с мероприятиями G7.

Американские власти не готовы говорить о возможном включении упоминания Украины и регионального кризиса в совместном коммюнике по результате проведения на территории индийского города Нью-Дели саммита G20 ("Большой двадцатки"). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в иностранной поездке сделал заместитель советника лидера Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер. Эксперт полагает, что этого итога будет сложнее достигнуть, чем это было в формате саммита G7. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ.

Не хочу забегать вперед продолжающихся обсуждений по существу всего этого, но скажу, что это всегда более сложный формат, чем, например, G7. Джон Файнер, советник главы США

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Фото и видео: YouTube / The White House