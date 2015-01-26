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Губернатор Аляски заявил, что Байден превратил США в посмешище

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Майк Данливи считает, что действия лидера США вызывают у мирового сообщества смех.

Намерение американского президента Джо Байдена отменить выданные предыдущей администрацией Белого дома во главе с Дональдом Трампом разрешения на аренду федеральных земель на Аляске для разработки нефтяных и газовых месторождений бессмысленны и вызывают смех у стран, занимающихся экспортом углеводородов. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала Fox Business сделал губернаторштата США Майк Данливи.

Русские, китайцы, саудовцы, иранцы - все вместе смеются над США. Я историк, но не могу вспомнить ни одного исторического примера государств или империй, когда они мешали бы сами себе в такой степени, в какой это делает наша администрация. 

Майк Данливи, глава Аляски

По мнению чиновника, решение Байдена "не имеет никакого смысла с любой точки зрения", и его можно объяснить лишь желанием власти страны "повысить стоимость нефти и газа до такого уровня". Он добавил, что при таком решении со стороны администрации отдельные возобновляемые источники энергии станут финансово более привлекательными. 

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Фото и видео: YouTube / Fox Business

Теги: аляска, джо байден
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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