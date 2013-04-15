Белый дом: Байден разочарован, что Си Цзиньпин не посетит саммит G20

Джон Кирби заметил, что стороны будут искать новые возможности для встречи двух политических лидеров.

Американский президент Джо Байден разочарован, что китайский представитель Си Цзиньпин не посетит саммит G20 "(Большой двадцатки"), так как лидер Белого дома не сможет на полях этого мероприятия переговорить со своим иностранным коллегой из Пекина. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами во внешнеполитическом ведомстве США сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Да, конечно, он разочарован. <...> Президент с нетерпением ждал встречи с ним. Джон Кирби, сотрудник администрации США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State