США готовы принять меры против КНДР за якобы осуществляемые поставки оружия РФ

Джейк Салливан оценил рестрикции в адрес Северной Кореи.

Американская администрация готова ввести новые санкции в отношении властей КНДР за приписываемые им поставки вооружений России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера Белого дома Джо Байдене по национальной безопасности Джейк Салливан. В очередной раз чиновник из США бездоказательно обвинил Пхеньян в поставках оружия Москве. По его словам, это оружие применяется для атак по зерновым хранилищам, а также отопительной инфраструктуры крупных городов Украины. Таким образом спикер ответил прессе на вопрос о вероятных рестрикциях в адрес Северной Кореи.

Это не лучшим образом отразится на Северной Корее, и она заплатит за это в рамках международного сообщества. Джейк Салливан, советник президента США

В США добавили, что на текущий момент власти не видели, чтобы представители КНДР осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию для проведения специальной военной операции против киевского режима. Дополнительно Джейк Салливан повторил утверждения, с которыми координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил в конце августа. Речь идет об анализе деятельности Северной Кореей по оказанию военной поддержки России. В Вашингтоне считают, что в этом вопросе стороны "достаточно интенсивно продвигаются".

В Белом доме заявили, что Байден на саммите G20 поднимет тему конфликта на Украине.

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