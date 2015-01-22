Джейк Салливан оценил поддержку киевского режима со стороны США.

Американский президент Джо Байден на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индии затронет тему последствий украинского конфликта, а также призовет участников мероприятия "справедливому миру". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный помощник лидера Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник добавил, что региональный кризис ведет мир к разрушающим социальным и экономическим последствиям, от которыъ уже сейчас начинают страдать беднейшие страны на геополитической арене.

Как и раньше, президент Байден призовет к прочному миру, основанному на уважении международного права, принципах Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета. Он вновь заявит, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Джейк Салливан, помощник лидера Белого дома

Салливан: сотрудничество США, Японии и Республики Корея не приведет к аналогу НАТО в Азии.

Фото и видео: YouTube / Reuters