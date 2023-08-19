Салливан: сотрудничество США, Японии и Республики Корея не приведет к аналогу НАТО в Азии

Американские власти не ставят перед собой целью создание формального военного альянса по образцу НАТО с Японией и Южной Кореей. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Мы не ставим прямо такой цели - создание трехстороннего альянса в качестве финальной задачи", - сказал он. "Это совершенно точно не НАТО на Тихом океане.
Джейк Салливан, сотрудник Белого дома
В пятницу 19савгуста в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоится первый саммит лидеров США, Южной Кореи и Японии.
США намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.
Фото и видео: YouTube / The White House
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