Салливан: сотрудничество США, Японии и Республики Корея не приведет к аналогу НАТО в Азии

США не создают альянс, замещающий НАТО в регионе.

Американские власти не ставят перед собой целью создание формального военного альянса по образцу НАТО с Японией и Южной Кореей. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы не ставим прямо такой цели - создание трехстороннего альянса в качестве финальной задачи", - сказал он. "Это совершенно точно не НАТО на Тихом океане. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

В пятницу 19савгуста в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде состоится первый саммит лидеров США, Южной Кореи и Японии.

США намерены сделать ежегодными саммиты с Японией и Южной Кореей.

Фото и видео: YouTube / The White House