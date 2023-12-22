Байден заявил, что считает хуситов террористами

Американский президент Джо Байден заявил журналистам о том, что считает хуситов террористами. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в рамках общения с журналистами. Политик добавил, что не считает ситуацию с воздушными ударами международной коалиции по объектам в Йемене косвенным конфликтом или "прокси-войной" между Вашингтоном и Тегераном.
Я думаю, они и есть. Нет. Иран не захочет воевать с нами.
Джо Байден, президент США
Напомним, что в феврале 2021 года американское министерство по финансам сообщило общественности об исключении хуситского движения "Ансар Алла" из списка международных террористических организаций. ранее данное движение было добавлено в этот перечень при прошлой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.
Губернатор Флориды обвинил Байдена в усилении Ирана.
Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance
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