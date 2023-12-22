Байден заявил, что считает хуситов террористами

Глава США не считает, что между Вашингтоном и Тегераном ведется "прокси-война".

Американский президент Джо Байден заявил журналистам о том, что считает хуситов террористами. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в рамках общения с журналистами. Политик добавил, что не считает ситуацию с воздушными ударами международной коалиции по объектам в Йемене косвенным конфликтом или "прокси-войной" между Вашингтоном и Тегераном.

Я думаю, они и есть. Нет. Иран не захочет воевать с нами. Джо Байден, президент США

Напомним, что в феврале 2021 года американское министерство по финансам сообщило общественности об исключении хуситского движения "Ансар Алла" из списка международных террористических организаций. ранее данное движение было добавлено в этот перечень при прошлой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

Губернатор Флориды обвинил Байдена в усилении Ирана.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance