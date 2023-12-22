Губернатор Флориды обвинил Байдена в усилении Ирана

Рон Десантис оценил политику Белого дома в отношении Тегерана.

Политика президента США Джо Байдена в отношении Тегерана позволила Ирану укрепить свои позиции. Соответствующее мнение в рамках выступления на предвыборных дебатах, транслируемых местным телеканалом FOX News, огласил действующий губернатор Флориды Рон Десантис. Политик претендует на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году.

Иран финансирует ХАМАС, Иран финансирует "Хезболлах". <...> Корень проблемы в том, что Байден ослабил антииранские санкции. Огромные денежные потоки устремились в их страну. Рон Десантис, губернатор Флориды

Напомним, что выборы главы США состоятся ноябре 2024 года. Ранее, 25 апреля 2023 года действующий американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на данный момент является бывший президент страны Дональд Трамп.

Десантис выступил за "жесткую" силу для сдерживания Китая.

Фото и видео: YouTube / Brian Tyler Cohen