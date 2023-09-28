Десантис выступил за "жесткую" силу для сдерживания Китая

Рон Десантис рассказал о своей стратегии по запрету продажи земель властям КНР.

Претендент на пост американского президента в 2024 году, действующий губернатор Флориды Рон Десантис считает, что Вашингтону нужна "жесткая" сила в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях для сдерживания Китая. Политик выступил с речью на местных дебатах с кандидатами от Республиканской партии.

Нам нужен совершенно новый подход к Китаю. Нам нужна настоящая "жесткая" сила в Индо-Тихоокеанском регионе, как при Рейгане, чтобы сдерживать их амбиции. Нам нужна экономическая независимость от Китая, отделение экономики от него. Рон Десантис, кандидат в президенты США

Рон Десантис также высказал мнение о том, что властям США требуется противостоять распространению культурного влияния со стороны Пекина. Он напомнил, что на должности главы штата запретил Коммунистической партии Китая покупать землю. Политик призвал распространить такую практику на всю территорию страны. Республиканец добавил, что китайцев не должно быть в американских университетах, а гражданам США не нужны институты Конфуция.

Десантис пообещал жестко бороться с наркокартелями в США.

Фото и видео: FOX News