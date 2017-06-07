Губернатор Флориды рассказал о проблеме преступности в США.

Кандидат в американские президенты и действующий губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил в рамках праймериз от Республиканской партии о том, что намерен в случае своего избрания в 2024 году в Белый дом бороться с наркокартелями теми же способами, что и с международными террористическими организациями.

Да, мы сохраняем за собой право действовать. Скольким еще людям мы должны позволить умереть?.. Поэтому, будучи президентом, я буду применять силу. Буду ли я относиться к ним так же, как к международным террористическим организациям? Еще как буду, уж поверьте мне Рон Десантис, кандидат в президенты США

Известно, что остальные участники дебатов поддержали более жесткие методы борьбы с трансграничной преступностью на территории страны. Ряд из нихзаметили, что данная проблема заслуживает значительно большего внимания в повестке действующих властей США, нежели отправка военной помощи киевскому режиму.

Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / AD Creation