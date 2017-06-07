Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву

Вивек Рамасвами призвал не толкать Москву в руки Пекина.

Американский предприниматель Вивек Рамасвами оказался единственным участником предвыборных дебатов от Республиканской партии, который публично выступил против дальнейшей военной поддержки Вооруженных сил Украины. Мероприятие состоялось вечером в городе Милуоки, штат Висконсин, а прямая трансляция данного праймариз велась местным телеканалом FOX News. В тот момент, когда модераторы дискуссии задали участникам вопрос о том, есть ли на сцене политик, который выступает против выделения дополнительных денежных средств киевскому режиму, только Вивек Рамасвами поднял руку.

Я – нет… Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся... Вивек Рамасвами, бизнесмен из США

Специалист назвал "оскорбительным" тот факт, что некоторые из республиканских кандидатов совершают "паломничество в Киев к своему Папе". Речь идет о рабочих поездках бывшего вице-президента США Майка Пенса и экс-губернатора штата Нью-Джерси Крис Кристи. Политики встречались на территории украинской столицы с президентом Владимиром Зеленским.

Пенс на дебатах пошутил, что в правительстве США всем пора обследоваться.

Фото и ыидео: YouTube / AD Creation