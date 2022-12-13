Байден заявил, что сбитые летательные аппараты не занимались разведкой

Глава США рассказал о том, что устройства не представляли угрозу национальной безопасности страны.

Американский президент Джо Байден заявил, что сбитые летательные аппараты над территорией страны не занимались разведывательной работой. Соответствующее заявление глава государства сделал в своем видеообращении к нации. Политик объяснил, что на текущий момент нет никаких свидетельств шпионажа со стороны этих объектов, которые военные из Пентагона смогли сбить над северной частью США и Канадой. На них не обнаружено никаких разведывательных программ, включая и китайских.

Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто, ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов… иных стран. Джо Байден, президент США

Эксперт подчеркнул, что дал поручение коллегам из правительства разработать правила американского ответа на обнаружение воздушных объектов в пространстве страны. В случае возникновения внешней угрозы для национальной безопасности Вашингтон продолжит сбивать такие шары. Дальнейшие правила будут уточняться при развитии обстановки.

Байден рассказал, почему здоровается с воздухом.

Фото и видео: Белый дом