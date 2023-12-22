Байден заявил, что призвал Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе

Глава США оценил работу с руководством еврейского государства по гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

Американский президент Джо Байден заявил местным журналистам о том, что указал премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху на необходимость временно ввести режим прекращения огня в секторе Газа для вывода оставшихся у членов радикального палестинского движения ХАМАС заложников. Соответствующее заявление политик в Белом доме сделал в рамках выступления перед нацией, объявленном по случаю гибели российского оппозиционера Алексея Навального*.

В течение последних нескольких дней у меня состоялись обстоятельные дискуссии с премьер-министром Израиля <...> Я указал на необходимость введения временного режима прекращения огня, чтобы вызволить узников, заложников. Я все еще надеюсь на то, что это удастся сделать. Джо Байден, глава США

Западный политик рассчитывает, что, на период рассмотрения данной инициативы, израильские власти не предпримут никаких попыток масштабного наземного наступления по территории анклава.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов

Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие.

Фото и видео: Белый дом