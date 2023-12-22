Байден: США не видят намерения России разместить противоспутниковое оружие

Глава США оценил угрозу для национальной безопасности от РФ.

Американская администрация получила информацию о технических возможностях Москвы разместить в космическом пространстве противоспутниковое оружие, которое теоретически сможет причинить ущерб Вашингтону. Однако сейчас власти страны не видят намерения России реализовать эти замыслы. Соответствующее заявление политик в Белом доме сделал в рамках выступления перед нацией, объявленном по случаю гибели российского оппозиционера Алексея Навального*. Политик решил раскрыть общественности, какой именно "угрозой национальной безопасности" был обеспокоен на этой неделе местный истеблишмент.

Все, что они делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб <...> Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться. Джо Байден, президент США

Байден оценил возможность введения новых санкций против России.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов

Фото и видео: Белый дом