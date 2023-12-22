Байден оценил возможность введения новых санкций против России

Глава США прокомментировал сведения о смерти оппозиционера в РФ.

Американский лидер Джо Байден в ходе обращения к нации в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального* заявил, что власти в Вашингтоне раздумывают над новыми санкциями против Москвы.

Мы сейчас размышляем о том, что еще можно сделать. Мы рассматриваем целый ряд вариантов. Джо Байден, глава США

Официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков ранее заявил журналистам о том, что в Кремле считают заявления западной политической элиты по поводу гибели активиста в заключении оголтелыми и недопустимыми, так как все еще нет окончательной информации и заявлений медицинских сотрудников и судмедэкспертов.

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за его слов о НАТО.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов

Фото и видео: Белый дом