Байден оценил возможность введения новых санкций против России

Американский лидер Джо Байден в ходе обращения к нации в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального* заявил, что власти в Вашингтоне раздумывают над новыми санкциями против Москвы.
Мы сейчас размышляем о том, что еще можно сделать. Мы рассматриваем целый ряд вариантов.
Джо Байден, глава США
Официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков ранее заявил журналистам о том, что в Кремле считают заявления западной политической элиты по поводу гибели активиста в заключении оголтелыми и недопустимыми, так как все еще нет окончательной информации и заявлений медицинских сотрудников и судмедэкспертов.
Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за его слов о НАТО.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов
Фото и видео: Белый дом
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