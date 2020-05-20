Байден заявил, что не опасается спада в экономике США

Американский президент Джо Байден заявил, что не опасается спада или рецессии в экономике США. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме после выступления со специальным заявлением по ситуации на Украине. Политик оценил данные от Министерства по торговле. В них говорится о том, что американский национальный ВВП сократился за первый квартал на 1,4% годового показателя.
Я не беспокоюсь по поводу рецессии. Никто сейчас не предсказывает рецессию.
Джо Байден, президент США
При этом Джо Байден все же признал перед прессой, что некоторые эксперты предсказывают, что может быть рецессия в экономической системе США в 2023 году. Политик не стал уточнять, от кого именно получит соответствующую информацию.
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Фото и видео: Белый дом
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