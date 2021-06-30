Лавров: США пытаются создать "анти-ООН" на основе саммита за демократию

Глава МИД РФ рассказал о попытках Европы и США найти замену ООН.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что США пытаются создать "анти-ООН" на основе саммита за демократию. Такую позицию министр по иностранным делам высказал в рамках интервью для программы Первого канала "большая разница". Он оценил попытку Вашингтона сформировать альтернативную международную площадку.

Не зря же США устроили саммит демократий. Байден планирует в этом году провести второй и создать организацию, которая будет функционировать однозначно как "анти-ООН" или замена. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник полагает, что схожая тенденция также наблюдается и в европейском регионе. На протяжении последних нескольких лет там "плодятся платформы", а также призывы, партнерства по вопросам, которые уже давно являются сферой интересов ООН. Лавров добавил, что особенно активную позицию в вопросе высказывают французы и немцы. В МИД РФ привели в качестве примера созданный парижем и Берлином альянс за мультилатераллизм.

Лавров: Запад отвергает предложение России о взаимном моратории на размещение РСМД.

Фото и видео: МИД России