Лавров: Запад отвергает предложение России о взаимном моратории на размещение РСМД

Глава МИД РФ рассказал о том, что страны говорят о недоверии Москве.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Запад отвергает предложение Москвы о взаимном моратории на размещение РСМД (ракет средней и меньшей дальности). Такое заявление министр по иностранным делам сделал в рамках программы "Большая игра" на Первом канале. Чиновник считает, что основным моментом в отказе Запада является недоверие международных партнеров.

Наши предложения отвергаются, хотя мы сопроводили это необходимостью согласовать и механизмы верификации…в Калининграде находится "Искандер", который не нарушал тех параметров, которые были закреплены в договоре. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт добавил, что Россия предлагала иностранным коллегам на основе взаимности приехать западным представителям в Калининград. Взамен российская сторона смогла бы посетить базы американской противоракетной обороны, расположенные на территории Польши и Румынии. По мнению Сергея Лаврова, такое предложение является честным.

Лавров: Польша заинтересована отправить на Украину своих военных как миротворцев НАТО.

Фото и видео: МИД России